Determinar si un hogar costarricense se encuentra en condición de pobreza no se trata solamente de comparar sus ingresos mensuales con una cifra establecida. El cálculo depende de cuántas personas viven bajo las mismas cuatro paredes y de la zona en la que tienen su residencia. Por eso, una familia puede terminar más cerca de la pobreza que otra, incluso registrando ingresos netos más altos.

Basta poner un ejemplo. Un hogar urbano de dos integrantes que recibe ¢300.000 al mes dispone de ¢150.000 por persona y, aunque sus ingresos totales son relativamente bajos, logra superar la línea de pobreza (¢125.000 para zonas urbanas). En cambio, una familia urbana de seis integrantes que recibe ¢600.000 mensuales dispone apenas de ¢100.000 por persona, lo cual implica que queda por debajo de la línea de pobreza aún contando con el doble de recursos generales.

Esto ocurre porque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) emplea el ingreso per cápita para determinar la situación real de los hogares. No se trata de cuánto dinero recibe todas las personas en la misma casa, sino de cuánto de ese dinero queda disponible para cada uno de sus integrantes.

Ante la complejidad de los cálculos, EF preparó una calculadora interactiva con base en los microdatos de la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), publicada este 2026. Con esta herramienta, usted puede revisar cuán lejos o cuán cerca se encuentra de los límites oficiales de la pobreza y cuántas familias costarricenses tienen ingresos superiores o inferiores a los suyos, según las estimaciones oficiales.

El ingreso per cápita se obtiene al sumar los ingresos de todos los integrantes del hogar y dividirlos entre todos ellos por igual. Este es el indicador que se usa como base para las mediciones de pobreza y pobreza extrema en Costa Rica y el resto del mundo. (Alber Marín)

¿Cómo funciona?

Para usar esta calculadora, solo debe indicar cuál es el ingreso neto de su hogar, la cantidad de sus integrantes y su zona de residencia. A partir de esa información, puede averiguar cuál es la distancia entre el ingreso per cápita de su hogar y las líneas de pobreza y de pobreza extrema, así como ubicarse dentro de la distribución nacional de ingresos.

La herramienta también estima cuántas personas y hogares tienen ingresos por persona inferiores o superiores al indicado, así como cuántos se encuentran dentro de su mismo rango de ¢50.000 mensuales.

Todos los cálculos se realizaron a partir de los microdatos de la Enaho 2026, facilitados por el INEC, y sus respectivos factores de expansión.

Toda esa información es la que permite obtener estimaciones para las 5,4 millones de personas y 1,93 millones de hogares que existen en el país.

Los resultados, sin embargo, son estimaciones estadísticas y no conteos exactos. En otras palabras, son aproximaciones que surgen de la encuesta aplicada por el INEC y no a resultados específicos de un censo que cubra realmente a toda la población del país.

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EF desarrolló esta herramienta con ayuda de inteligencia artificial y no recolecta datos individuales ni colectivos que se indiquen en ella.