¿Cuánto cuesta estudiar en los colegios privados que lideraron el ingreso al TEC en 2026? Revise los precios

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) publicó la lista de los mejores promedios del proceso de admisión 2025-2026.

Entre los 31 estudiantes con notas más altas, 12 provienen de colegios cuyos costos para séptimo año en 2026 inician en ¢285.480 mensuales.

La participación del sector privado —que concentra el 38,7% de los mejores puntajes— se hace visible a partir del quinto lugar de la tabla general. Ahí aparece María Paula Ortiz, del Colegio Metodista, con 784,15 puntos de un máximo de 800.

Estudiar en la misma institución que Ortiz requiere una mensualidad de ¢360.000, cifra ubicada en un punto intermedio dentro del abanico de precios de los centros educativos que destacan en esta edición.

En ese panorama, el Británico se posiciona como el centro educativo con la cuota más alta: ¢684.000 para séptimo nivel en 2026. La estudiante Cristel Haaversen fue quien llevó a la institución a ocupar la casilla 11 entre los privados y la 28 en la clasificación general, con un resultado de 776,23 puntos.

La mensualidad en el Británico marca una diferencia de ¢398.520 respecto al Saint Benedict, el colegio privado de menor costo entre los destacados. Pese a ello, el Saint Benedict supera al Británico en desempeño: se ubica en el puesto 17 de la general y en el sexto entre los privados.

Los precios de mensualidades y matrículas citados corresponden al Especial de Colegios 2026 realizado por El Financiero, con datos aplicables al nivel de séptimo año.

Un total de 16.406 estudiantes realizaron la PAA en el TEC. (Andre Quiros T/Cortesía)

Precios 2026

El CTP CIT se une a la lista de centros educativos privados en el que alguno de sus estudiantes logró destacar en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del TEC, así como por ofrecer una de las mensualidades más accesibles.

Alejandro Solano, estudiante del CTP CIT, obtuvo 778,49 puntos. Ese resultado posicionó al colegio en la casilla 19 de la tabla general y séptima dentro del sistema privado.

Mientras tanto, el segundo colegio con la mensualidad más alta tuvo un mejor resultado. Isabella Matteucci, estudiante del Saint Francis, alcanzó 782,91 puntos, situando al centro educativo en el puesto ocho a nivel general y en el segundo entre las academias privadas.

Todos los postulantes pueden revisar sus resultados en el sitio web www.tec.ac.cr . La matrícula de primer ingreso en el TEC se habilitará el 29 de enero del 2026.