Economía y Política

¿Cuánto ganan el presidente Chaves y sus ministros? Estos son sus salarios y así se comparan con otras remuneraciones públicas y privadas

El esquema de salarios del Poder Ejecutivo está plagado de distorsiones. Entre los nuevos salarios globales y los viejos sueldos compuestos (con pluses), las remuneraciones varían de formas extrañas entre los distintos jerarcas.

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Por Josué Alfaro

Recientemente se publicaron los nuevos salarios globales para los cargos de presidente, vicepresidente o ministro de la República. Ellos quedaron en ¢5,57 millones, ¢5,29 millones y ¢4,17 millones, respectivamente. Sin embargo, como la mayoría de autoridades actuales ingresaron antes de que entraran a regir esas nuevas cifras, los salarios de los actuales jerarcas son distintos en su gran mayoría.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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