Economía y Política

¿Cuántos feriados quedan en el año y en qué días caen? Aún falta un fin de semana largo

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Este lunes 15 de setiembre se conmemora el Día de la Independencia de Costa Rica, una de las fechas cívicas más importantes del calendario nacional. Con esta celebración, los trabajadores y empresas del país enfilan la recta final del año, en la que aún restan dos días feriados oficiales para planificar el descanso y las operaciones de empleos y empresas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
feriadosCódigo de TrabajoMinisterio de Trabajodías festivospagos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.