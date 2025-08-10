Economía y Política

¿Se puede trabajar 12 horas en Costa Rica sin las jornadas 4x3? Esto es lo que permite la ley

Si bien la jornada 4x3 es un tema de debate actual, la legislación laboral costarricense ya ofrece vías para implementar jornadas de 12 horas en casos específicos

Por Randall Corella Vargas

El debate sobre la jornada laboral de 4 días de trabajo por 3 de descanso, conocida como 4x3, ha puesto sobre la mesa la discusión sobre las jornadas de 12 horas en Costa Rica. Aunque el esquema 4x3 no está específicamente regulado, la legislación actual sí contempla escenarios en los que las empresas pueden implementar jornadas extendidas.








Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

