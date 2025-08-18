Economía y Política

Randall Zúñiga, director del OIJ: “Es una realidad que el crimen organizado trata de poner a sus fichas” en la política

El director del OIJ, Randall Zúñiga, indicó que es evidente el ánimo de los grupos criminales por incidir en la política y la falta de recursos estatales para enfrentar ese avance.

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

La captura del exministro y exmagistrado Celso Gamboa a solicitud de Estados Unidos, por sus presuntas operaciones como líder de una estructura de narcotráfico, reanimó una pregunta incómoda para Costa Rica: ¿cuánto y hasta qué punto ha logrado penetrar el crimen organizado a las estructuras de poder del país?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Randall ZúñigaOIJNarcopolíticaNarcotráfico
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.