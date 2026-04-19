Economía y Política

De la amistad al recelo: el giro en la narrativa de Costa Rica en su relación con China

El gobierno de Costa Rica consolida una política exterior más cercana a la órbita de Estados Unidos, trasladando la relación con el país asiático del terreno puramente comercial a un tenso plano de seguridad nacional.

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Por Tatiana Soto Morales

La condena pública de Costa Rica a la República Popular China por las medidas impuestas a buques de Panamá suma un nuevo capítulo a la narrativa que el Gobierno ha venido construyendo en torno a la potencia asiática.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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