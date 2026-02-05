Economía y Política

De la fragmentación legislativa a la concentración: el chavismo tendrá el reto de gobernar sin excusas

Las elecciones legislativas rompieron con la fragmentación tradicional y le otorgaron a Laura Fernández una llave que pocos presidentes han tenido. Más gobernabilidad, menos control político y responsabilidades mucho más claras se asoman sobre el horizonte

Por Josué Alfaro

Con 31 de 57 curules en la Asamblea Legislativa, el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández llegará al Congreso con un nivel de poder que Costa Rica no veía desde finales del siglo pasado. Por primera vez en décadas, el oficialismo contará con una mayoría propia, sin el principal argumento que marcó los últimos años de confrontación política: la fragmentación parlamentaria.








EleccionesElecciones 2026Laura FernándezAsamblea Legislativa
Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

