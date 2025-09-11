Economía y Política

¿Es realista que el chavismo logre sus 40 diputaciones en la Asamblea Legislativa?

Cualquier fuerza política podría actuar como una aplanadora con 40 diputaciones en Costa Rica, pero nunca ha pasado antes. Ni las victorias aplastantes del bipartidismo dieron más de 33 escaños

Por Josué Alfaro

El presidente Rodrigo Chaves insiste en un mismo mensaje de cara a las elecciones de 2026: que Costa Rica debería de elegir a 40 o 45 diputados capaces de resolver los problemas “tan profundos” del país y, aunque no ha dicho por cuál partido específico votar, sí ha dejado claro que quisiera ver “muchas Pilares Cisneros” y “muchas Adas Acuñas”, en alusión a las legisladoras de su tendencia.








