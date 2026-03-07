Economía y Política

Desde misiles para combatir al narco hasta bromas sobre monetizar sus adhesiones: esto dijo Trump frente a sus gobernantes afines en América Latina

El presidente Donald Trump habló por casi una hora frente a los más de 10 jefes de Estado de América Latina que acudieron a su encuentro este 7 de marzo en uno de sus campos de golf, en Miami

Por Josué Alfaro

Donald Trump recibió este 7 de marzo en Miami a los líderes de más de una decena de países de América Latina, en el marco de la primera cumbre del “Escudo de las Américas”.








