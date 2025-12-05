Economía y Política

Desempleo cae en Costa Rica, pero el mercado laboral deja a la mitad de las mujeres sin opciones de trabajo

Por Mathew Chaves

Las cifras macroeconómicas del mercado laboral costarricense muestran una tendencia positiva en la reducción del desempleo, pero coexisten con una realidad de desigualdad estructural que persiste.








