Economía y Política

Diferentes realidades, diferentes votaciones: Laura Fernández arrasó en distritos rezagados y perdió terreno en los más pujantes

Laura Fernández superó el 70% de respaldo en decenas de distritos con bajos indicadores sociales. En los territorios más desarrollados, perdió fuerza

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales del pasado 1.° de febrero con más del 48% de los votos válidos: una victoria aplastante.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Laura FernándezEleccionesElecciones 2026
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.