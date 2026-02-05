Economía y Política

La historia de cómo Laura Fernández ganó la Presidencia de la República de Costa Rica

Laura Fernández será la presidenta número 50 de Costa Rica. El trabajo técnico, la lealtad política y una estrategia de campaña que evitó arriesgar marcaron el camino a Zapote de la nueva inquilina de la Casa Presidencial

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Laura Fernández Delgado no llegó a la Presidencia de la República como una figura predestinada, ni como un liderazgo carismático de larga data. Lo hizo después de una trayectoria casi siempre silenciosa, construida dentro del Estado y acelerada bruscamente en los últimos dos años, al calor del poder y la popularidad de Rodrigo Chaves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Laura FernándezEleccionesElecciones 2026PresidenciaRodrigo Chaves
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.