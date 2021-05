“Si el presidente Trump debilita aún más los incentivos que tienen las empresas para invertir fuera de las fronteras de los Estados Unidos, o más bien fortalece aquellos necesarios para que estas inviertan dentro de sus fronteras, eso afectaría a Costa Rica. Pero como este es un asunto del cual no tenemos control, ese no debería ser el centro de nuestras preocupaciones”, comentó José Rossi ex Ministro de Comercio Exterior.