¿Dónde están los graduados? Datos revelan desigualdad universitaria entre cantones de Costa Rica

Entre 2021 y 2024, el país promedió 30,5 títulos de grado por cada 1.000 jóvenes de 20 a 34 años. Sin embargo, las tasas cantonales van de 9,1 a 52,2.

Por Josué Alfaro

Si sacamos un promedio de los títulos de grado entregados en el último cuatrienio, por cantón, obtenemos una tasa de 30,5 certificaciones por cada 1.000 personas de entre 20 y 34 años que se estiman en el país.








