¿Dónde pondría usted la línea de pobreza de Costa Rica? Use esta herramienta y analice cuántas personas serían pobres con una barrera más alta

Un hogar costarricense se considera pobre cuando sus ingresos por persona no alcanzan para cubrir el costo estimado de sus necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias. Para determinar esa condición, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) emplea líneas de pobreza diferenciadas para las zonas urbanas y rurales.

Este 2026, la línea de pobreza se fijó en ¢124.964 mensuales por persona en zonas urbanas y ¢97.181 en las zonas rurales.

Con esos parámetros, la pobreza alcanzó un 15,44% de los hogares costarricenses, equivalentes a unas 298.700 familias y 919.300 habitantes; entre ellos, 304.300 menores de edad y 162.600 adultos mayores.

Pero, ¿qué ocurriría si la línea de pobreza fuera más alta? EF desarrolló una calculadora que permite modificar los umbrales oficiales y observar cómo cambiarían los indicadores nacionales.

17-10-2018 / Recorrido por San José ilustrando lugares donde se evidencia situación de pobreza / Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

¿Cómo funciona?

La herramienta parte de las líneas utilizadas por el INEC en 2026 y permite aumentarlas en intervalos de ¢10.000 mensuales, hasta un máximo de ¢200.000 adicionales por persona.

Con cada ajuste, la calculadora le muestra cuál sería la tasa de pobreza nacional en hogares, cuántos hogares y personas adicionales quedarían por debajo de la línea de pobreza, y cuántos menores de edad y adultos mayores se sumarían a la base de pobreza, además de los que ya se encuentran en esa condición.

La calculadora no pretende establecer cuál debería ser la línea oficial de pobreza ni predecir cuántas personas podrían caer en pobreza en el futuro.

Sus resultados solo permiten dimensionar cuántos costarricenses viven con ingresos relativamente cercanos a ese límite y cómo cambiaría su clasificación bajo un escenario distinto con el umbral monetario que se utiliza para fijarla.

¿Cómo se construyó?

La calculadora fue elaborada mediante el procesamiento de los microdatos de la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), publicada a finales de octubre.

Para realizar los cálculos, se comparó el ingreso per cápita de cada hogar con la línea de pobreza correspondiente a su zona de residencia y, a partir de esa diferencia, se identificaron los hogares cuyos ingresos superarían el umbral vigente, pero quedarían por debajo de alguna de las nuevas líneas hipotéticas.

Los ingresos reportados por los hogares, por otra parte, se mantuvieron invariables en todos los casos.

Las estimaciones nacionales se crearon utilizando los mismos factores de expansión de la encuesta que se usan para la presentación de los resultados oficiales a nivel nacional.

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EF desarrolló esta herramienta con ayuda de inteligencia artificial y no recolecta datos individuales ni colectivos que se indiquen en ella.