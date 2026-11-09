Economía y Política

¿Dónde pondría usted la línea de pobreza de Costa Rica? Use esta herramienta y analice cuántas personas serían pobres con una barrera más alta

‘EF’ preparó una calculadora interactiva con los microdatos de la última Enaho 2026. En ella, puede explorar cómo cambiarían los indicadores nacionales de pobreza si las líneas oficiales fueran ¢10.000, ¢20.000, ¢30.000 o hasta ¢200.000 más altas que las actuales

Por Josué Alfaro

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Un hogar costarricense se considera pobre cuando sus ingresos por persona no alcanzan para cubrir el costo estimado de sus necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias. Para determinar esa condición, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) emplea líneas de pobreza diferenciadas para las zonas urbanas y rurales.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.