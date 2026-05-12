Economía y Política

Dos presidentes, un gobierno: Laura Fernández asume el poder y Rodrigo Chaves no lo deja del todo

Laura Fernández asume el poder acompañada por el líder que le da nombre al movimiento político que ella defiende: el chavismo. Se trata de una transición inédita para Costa Rica y con implicaciones que todavía son desconocidas

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Por Josué Alfaro

“Aunque nos deje en la Presidencia, definitivamente usted seguirá siendo el rey”.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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