“Son tres candidatos que no se han sometido su voto a consideración popular en las máximas esferas, que se enfrentan a dos más históricos y se conocen más”, explicó a EF la politóloga Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica (OPNA-UCR). “Son dos que no es la primera vez que se embarcan en este tipo de procesos contra tres que no son iguales ni parecidos, pero que comparten esa característica”.