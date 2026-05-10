Economía y Política

Dudas sobre ayudas sociales: beneficios estatales de Costa Rica llegan a personas con salarios millonarios, advierte la Contraloría

La Contraloría documentó que programas de vivienda, cuido, discapacidad y atención de farmacodependencia asignan recursos a personas sin condición de pobreza registrada, al tiempo que cantones con mayor rezago social muestran coberturas bajas y un modelo de supervisión fragmentado sobre las organizaciones privadas que ejecutan los servicios.

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Por Mathew Chaves

Algunas personas reciben servicios financiados con recursos públicos pese a no aparecer en condición de pobreza en los registros oficiales. Al mismo tiempo, otras viven en territorios con mayores carencias y siguen fuera de la cobertura institucional. Las diferencias aparecen en programas vinculados con vivienda, niñez, personas adultas mayores, discapacidad y farmacodependencia. En varios casos, los recursos llegan a población que no cumple criterios prioritarios establecidos para la atención.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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