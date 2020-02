En el caso de las asociaciones solidaristas, la ley de estas entidades establece un monto mínimo de aporte, pero no único, esto puede cambiar dependiendo de lo que establezcan los estatutos de los mismos. La rebaja por este tipo de afiliación no puede ser menor del 3% ni mayor del 5% del salario. Esto no impide que el trabajador tenga un ahorro voluntario adicional, según explica Gutiérrez.