Economía y Política

El destino real del Impuesto a las Personas Jurídicas que ha recaudado ¢86.000 millones para la seguridad en 4 años

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El financiamiento para la seguridad pública en Costa Rica encuentra una fuente clave en el Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9.428). Entre 2020 y 2024, el tributo recaudado permitió trasladar alrededor de ¢86.000 millones al sector.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
SeguridadImpuesto a las Personas JurídicasSalarios
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.