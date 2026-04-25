Economía y Política

El embargo silencioso: cómo Panamá bloqueó a Costa Rica y ganó tiempo en la OMC

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Por Pablo Fonseca

Seis años después de que comenzaron los problemas, y cuatro meses después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) le diera la razón a Costa Rica en un fallo de casi 400 páginas, los productores costarricenses siguen sin poder vender libremente sus lácteos, carnes y frutas en Panamá. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, lo dijo sin rodeos el pasado 24 de abril: Panamá ha impuesto un “embargo comercial” de facto a un país vecino y amigo, y lleva seis meses sin dignarse a responder los llamados de negociación de San José.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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