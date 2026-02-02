El PAC revive en la escena política, pero con una sola diputada: Claudia Dobles

El Partido Acción Ciudadana (PAC) volverá a la Asamblea Legislativa. La agrupación será una bancada unipersonal por primera vez en su historia y su única diputada será la exprimera dama, Claudia Dobles.

Dobles no solo buscaba la Presidencia de la República, sino que también era una de las seis candidaturas con “doble postulación”; es decir, que también optaban por una silla en el Congreso como especie de ‘comodín’.

El PAC regresará a Cuesta de Moras por medio de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC): un emprendimiento que desarrolló junto con el novel Partido Agenda Democrática Nacional (ADN).

Entre otras cuestiones, dicha alianza le sirvió a la agrupación como una especie de rebranding luego de años de desgaste.

Claudia Dobles será la única diputada del PAC en la próxima Asamblea Legislativa. Será la primera vez que dicha agrupación tenga una bancada unipersonal desde su funcadión. (Jose Cordero/José Cordero)

A pesar de que Dobles fue la tercera candidata más votada en la carrera por la Presidencia de la República, con casi un 5% de los votos válidos (unos 120.000 votos, específicamente), la Coalición se quedó muy lejos de obtener cualquier otra silla dentro del Congreso. La bandera política no traccionó de la misma manera en materia de diputaciones.

En la contienda por el Congreso, la Coalición fue superada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) en todas las provincias; y en Limón incluso quedó de séptima posición por debajo de otras opciones como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Nueva República (PNR) o el Partido Unidos Podemos (UP).

El PAC regresa a la escena política por medio de la Coalición Agenda Nacional, que confirmó con el partido ADN. (Jose Cordero/José Cordero)

A pesar de la derrota presidencial, Dobles aseguró que buscará “defender la democracia en la Asamblea y en la calle de ser necesario”. Asimismo, llamó a las “todas las fuerzas políticas democráticas” a unir esfuerzos, ante la amenaza de derivas autoritarias.

“Tenemos que unirnos a defender este país... es el momento de que se reconfigure y haga un bloque democrático que defienda esta patria”, aseguró, luego de reconocer la victoria de la oficialista Laura Fernández.

Desde su fundación, el PAC había conseguido 14 diputaciones en 2002, 17 en 2006, 11 en 2010, 13 en 2014 y 10 en 2018. Solo en 2022 había quedado completamente fuera del Congreso, luego de ocho años de gobierno y de una profunda crisis por desgaste político. Cuatro años más tarde, con solo una diputada, buscará un nuevo impulso.