Economía y Política

El PAC revive en la escena política, pero con una sola diputada: Claudia Dobles

El PAC vuelve al ruedo político por medio de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y con Claudia Dobles como su única diputada

Por Josué Alfaro

El Partido Acción Ciudadana (PAC) volverá a la Asamblea Legislativa. La agrupación será una bancada unipersonal por primera vez en su historia y su única diputada será la exprimera dama, Claudia Dobles.








