Economía y Política

El PLN de los TLC ahora pide apoyar al agro antes de nuevos acuerdos comerciales: ¿cambio o ajuste de rumbo?

El jefe de fracción del PLN asegura que su bancada no apoyará nuevos acuerdos internacionales si no se apoya al productor local: un discurso que contrasta con décadas de apertura comercial impulsadas por el propio partido

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Por Josué Alfaro

Álvaro Ramírez, el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa, planteó que su bancada no apoyará más tratados comerciales hasta que se fortalezca a los productores nacionales: una posición que contrasta con décadas de apertura impulsadas por la agrupación verdiblanca.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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