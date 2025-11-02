Economía y Política

El precio de un chocolate ‘verde’: la nueva ley de la UE que amenaza con dejar fuera a los pequeños cacaoteros. ¿Cuál es el panorama para Costa Rica?

Por Mathew Chaves y AFP

La industria del chocolate y el café carga desde hace años con el “riesgo reputacional” de estar asociada a la deforestación. Para limpiar esa imagen, la Unión Europea (UE) puso en marcha una de sus regulaciones más ambiciosas, una medida que busca garantizar que el consumo europeo no contribuya a la destrucción de bosques en otras latitudes.








