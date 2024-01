Elecciones en Estados Unidos: así funcionan y estos son los candidatos republicanos y demócratas

Estados Unidos (EE. UU.) elegirá a un nuevo gobernante en el mes de noviembre próximo, aunque el personaje electo podría no ser tan nuevo en la esfera política ni en la silla presidencial. Joe Biden apuesta por la reelección con los demócratas, mientras que el expresidente Donald J. Trump aspira a representar nuevamente a los republicanos.

Las elecciones presidenciales 2024 se llevarán a cabo el martes 5 de noviembre, día en el que decenas de millones de estadounidenses acudirán a las urnas en una jornada que tradicionalmente capta las miradas de los analistas políticos locales e internacionales.

Los comicios del 2020 registraron una participación récord de más de 157 millones de votantes, con un resultado favorable para el demócrata Joe Biden.

Así funcionan

Las elecciones presidenciales en EE. UU. se caracterizan por ser de sufragio universal indirecto a una vuelta que funciona de la siguiente manera:

Los ciudadanos designan a 538 grandes electores que votarán por un candidato.

El candidato ganador debe obtener la mayoría absoluta de los grandes electores, es decir, 270.

Cada estado tiene el mismo número de grandes electores como de congresistas en la Cámara de Representantes y en el Senado.

California, el estado más poblado del país, es el que tiene más (54), mientras que Delaware, Wyoming y la capital, Washington, sólo disponen de 3.

El candidato que obtiene la mayoría de los votos se lleva todos los grandes electores que le corresponden a ese territorio. Las excepciones a lo anterior son Nebraska y Maine, donde los grandes electores se asignan por representación proporcional.

La disputa se mantiene entre demócratas y republicanos. Históricamente ambos frentes dominan las urnas y se enfocan en estados clave que cuentan con gran cantidad de grandes electores como Pensilvania (19), Ohio (17) y Georgia (16).

Joe Biden (izquierda) lucha por mantenerse en la silla presidencial, mientras que Donald Trump (derecha) busca volver a la Casa Blanca y quitarle el puesto a Biden. (AFP)

Candidatos demócratas

Antes de las elecciones presidenciales están las elecciones primarias, las cuales dan como resultado al candidato que representará al partido en la contienda presidencial.

Joe Biden, presidente de EE.UU.

El actual presidente de EE. UU., Joe Biden, aspira a extender su estancia en la Casa Blanca por cuatro años más a través del voto de los simpatizantes demócratas.

Biden se perfila como la persona de mayor edad en ocupar la presidencia.

Marianne Williamson, autora de autoayuda y exasesora espiritual de Oprah Winfrey

Esta es la segunda ocasión en la que Williamson se postula como candidata demócrata; la primera candidatura fue en 2020, año en el que propuso un Departamento de Paz federal.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, en el 2020 Williamson “calificó el trumpismo como un síntoma de una enfermedad en la psique estadounidense que no se podía curar con políticas. También ha promovido teorías médicas dudosas o desacreditadas, particularmente sobre enfermedades mentales”.

Dean Phillips, representante de Minnesota y empresario

Phillips no tiene grandes cuestionamientos hacia la línea política de Biden, pero ve la edad del mandatario y los bajos índices de aprobación como factores negativos que el partido debería valorar y nominar a otra persona para las elecciones 2024.

Phillips fue elegido para la Cámara en 2018. Es heredero de una empresa de licores de Minnesota y expresidente de la empresa de helados Talenti.

Candidatos republicanos

Las opciones republicanas son más que las demócratas, ya que hay siete postulantes. Exgobernadores, empresarios, un pastor y un expresidente son parte de los candidatos para representar al partido en las elecciones.

Donald J. Trump, expresidente

El controversial expresidente Donald J. Trump busca volver a la Casa Blanca luego de habitar allí de enero 2017 a enero 2021 y perder las elecciones presidenciales del 2020.

El magnate inmobiliario supera al resto de los candidatos republicanos en las encuestas, a pesar de sus cuatro inculpaciones penales.

“El magnate inmobiliario de 77 años, que ganó las elecciones de 2016, se implica de lleno en su nueva campaña electoral y califica de “caza de brujas” las investigaciones y procesos abiertos en su contra por temas financieros, presuntas presiones electorales en 2020, el pago sospechoso a una exactriz porno o la mala gestión de los archivos confidenciales de la Casa Blanca”, indicó AFP.

Tras el fracaso del 2020, Trump negó los resultados e incitó a una turba de sus partidarios a atacar el Capitolio en el 2021. Esas acciones provocaron que estados como Colorado y Maine, lo consideren “no apto” para volver a la Casa Blanca.

Nikki Haley, exgobernadora

Haley es la única mujer que peleará por las primarias republicanas. La candidata es exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de las Naciones Unidas durante el mandato de Trump.

Haley se considera miembro de una “nueva generación de liderazgo”, mientras que algunos expertos consideran los comportamientos de Haley como un “abrazo intermitente” con Trump al criticar al magnate en la cruzada postelectoral y luego mostrarse partidaria de indultarlo en caso de ser elegida.

Ron DeSantis, gobernador

DeSantis es el gobernador de Florida y es considerado como conservador combativo. El candidato representó la próxima generación del Partido Republicano, pero sus posturas de limitar la enseñanza de historia racial en las escuelas y promulgar las restricciones que afectan a la comunidad LGBTQ en Florida le restó popularidad.

“También ha hecho un amplio uso del poder ejecutivo contra oponentes políticos, desde un fiscal demócrata local hasta Disney”, destacó The New York Times.

Ron Desantis se encuentra en el segundo lugar de las encuensta en el partido republicano, al igual que Nikki Haley. (SUZANNE CORDEIRO/AFP)

Vivek Ramaswamy, emprendedor

Ramaswamy es un personaje completamente nuevo en el ambiente político. Es un autor y empresario multimillonario en el área de la biotecnología y considera que los activistas ecologistas son una “secta religiosa”.

El empresario se describe como “anti despertar” y se proyecta como un “Trump 2.0″.

Asa Hutchinson, exgobernador

Para el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchin, las posibilidades de ser elegido son limitadas según las encuestas.

Hutchinson trabajó en la Cámara y dirigió la Administración de Control de Drogas y la Dirección de Seguridad Fronteriza y de Transporte del Departamento de Seguridad Nacional. Ha criticado abiertamente a Donald J.Trump.

Ryan Binkley, empresario y pastor

Esta es la primera vez que Binkley se postula en las primarias. El candidato es pastor en Texas y presidente de una empresa de fusiones y adquisiciones.

“Los problemas que enfrentamos y la culpa que echamos pueden rectificarse si miramos a Dios, encontramos lo bueno en nuestros compatriotas estadounidenses y decidimos confiar unos en otros una vez más”, anuncia su sitio web. Binkley se promociona como un candidato “unificador”.

Chris Christie, exgobernador

Esta es la segunda ocasión que Christie se postula para representar al partido. El exgobernador de Nueva Jersey es uno de los fuertes críticos de Trump, aunque trabajó con el expresidente anteriormente.

La gestión de Chris Christie como gobernador de Nueva Jersey tuvo sus puntos altos y bajos: aplausos por la recuperación de su estado tras el huracán Sandy y condenas por un escándalo en torno al cierre de carriles hacia el puente George Washington.