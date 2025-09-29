Economía y Política

Embajada de Estados Unidos en Costa Rica ofrece recompensa de $10 millones; esto es lo que usted debe hacer si quiere ganarla

Por Redacción EF

El Gobierno de Estados Unidos, a través del programa “Rewards for Justice” (Recompensas por la Justicia) del Departamento de Estado, ha lanzado una campaña de recompensas de hasta $10 millones.








