Empleo Costa Rica

Empresas llevarán oportunidades laborales fuera de la GAM con ferias en cinco regiones

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Personas de cinco regiones del país podrán acercarse a empresas, conocer vacantes y participar en talleres de empleabilidad sin tener que trasladarse hasta la Gran Área Metropolitana (GAM), gracias a una agenda de ferias laborales que desarrollará la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FeriasProcomerCosta RicaPersonasOportunidadesEmpleo
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.