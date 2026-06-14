Empresas llevarán oportunidades laborales fuera de la GAM con ferias en cinco regiones

Personas de cinco regiones del país podrán acercarse a empresas, conocer vacantes y participar en talleres de empleabilidad sin tener que trasladarse hasta la Gran Área Metropolitana (GAM), gracias a una agenda de ferias laborales que desarrollará la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

(Procomer/Procomer)

Las actividades se realizarán entre julio y octubre en las regiones Brunca, Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte y Caribe, donde los participantes podrán informarse sobre puestos disponibles y aplicar a ellos, así como recibir herramientas para fortalecer sus habilidades laborales.

El calendario contempla una actividad:

30 de julio: Pérez Zeledón.

Pérez Zeledón. 27 de agosto: El Roble de Puntarenas.

El Roble de Puntarenas. 24 de septiembre: Santa Cruz.

Santa Cruz. 6 de octubre: Ciudad Quesada.

Ciudad Quesada. 23 de octubre: Limón.

La iniciativa busca responder a la necesidad de las empresas de encontrar perfiles fuera del Valle Central y ampliar el acceso a oportunidades laborales en zonas con menor concentración de empleo.

Los encuentros incluirán stands de empresas, pruebas de inglés y talleres de empleabilidad, en horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

La institución comunicará, conforme se acerquen las fechas, a las empresas participantes, sedes y cantidad de vacantes disponibles.

“Este año decidimos ampliar el alcance de estos esfuerzos para acercar más oportunidades a las personas fuera de la GAM y contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en las distintas comunidades”, afirmó Laura López, gerente general de PROCOMER.

La entidad explicó que la oferta laboral se ajustará a las características productivas de cada territorio, por lo que las empresas participantes y los perfiles requeridos responderán a las necesidades específicas de talento identificadas en cada región.

“Cada región tiene una realidad productiva distinta y, por lo tanto, una demanda de talento diferente. Nuestro objetivo es que estos espacios sean adecuados para las personas y para las empresas, conectando la oferta laboral con las necesidades reales de cada territorio”, agregó López.