Economía y Política

¿En cuánto superan los salarios de las zonas francas a los del resto de Costa Rica? Revisamos los números de los últimos 20 años

La mediana salarial en las empresas de zona franca triplica la del resto del tejido empresarial costarricense, y la brecha ha crecido en los últimos 20 años

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Por Josué Alfaro

Los sueldos en las empresas de zonas francas son sustancialmente más altos que en el resto del mercado laboral costarricense. La brecha es tal que la mediana salarial en estas compañías triplica la del resto del tejido empresarial, y además no ha dejado de ampliarse en los últimos 20 años.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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