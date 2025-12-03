Economía y Política

Encuesta CIEP UCR: Un 45% de los votantes siguen indecisos, Laura Fernández amplía su ventaja y la oposición todavía no tracciona

Tres de cada 10 potenciales votantes dicen apoyar a la continuista Laura Fernández, cuya ventaja es significativa. Pero los indecisos, un 45%, siguen siendo el bloque más amplio a solo dos meses de las elecciones

Por Josué Alfaro

La indecisión sigue siendo la única certeza de cara a las elecciones presidenciales del próximo 1.° de febrero. Un 45% de la población con ánimo de votar aún no sabe por quién hacerlo; mientras que el resto se parte entre el oficialismo —el único bloque con un pase casi seguro al menos a una segunda ronda— y una oposición diluida en 19 candidaturas, de las cuales solo tres generan algo de tracción.








