Encuesta Idespo: La indecisión todavía domina la campaña y solo Laura Fernández despunta a dos meses de las elecciones

La indecisión continúa dominando la campaña electoral y solo la oficialista Laura Fernández parece encaminada para entrar en una eventual segunda ronda de elecciones, si la hay. Así lo confirma una nueva encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), publicada este lunes, cuyos datos se recolectaron a finales de noviembre pasado, a poco más de dos meses para los comicios.

Los indecisos son un 43,9% de la población de entre las personas con intención de acudir a las urnas en febrero próximo, según el Idespo; mientras que Fernández —quien se promociona como la oferta continuista del gobierno de Rodrigo Chaves— recibe el respaldo de un 32,8%.

Por debajo de la oficialista aparecen solo tres candidaturas que superan el margen de error del estudio: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 6,6%; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 5,2%; y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), con un 3,7%.

Las estimaciones del Idespo siguen la misma tendencia que los del del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), que recientemente publicó los resultados de su propio estudio, elaborado en fechas similares.

Para llegar a estas conclusiones, el Idespo realizó 868 entrevistas entre el 21 y el 29 de noviembre, por medio de llamadas telefónicas. La muestra se seleccionó de forma aleatoria, para un margen de error de ±3,3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Uno de cada tres costarricenses con intención de votar en 2026 se decantan por la oficialista Laura Fernández, según estiman el Idespo y el CIEP. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Variaciones significativas

Hubo pocas diferencias entre los resultados publicados ahora y hace un mes por el Idespo.

Según explicó José Andrés Díaz, solo hubo tres indicadores que tuvieron variaciones estadísticamente significativas. Ellos fueron la disminución de los indecisos y los aumentos en la intención de voto favorables a Fernández y Dobles, quien ahora se colocaría en empate técnico con Álvaro Ramos (por margen de error) en el segundo puesto de la campaña.

El respaldo recibido por el resto de las candidaturas (16 en total) ni siquiera alcanzó el margen de error del estudio.

La situación, según explican múltiples politólogos, habla de una campaña que todavía podría dar muchas sorpresas. Con tanta indecisión y respaldos tan bajos, cualquier candidatura puede volverse competitiva con el más mínimo impulso.

“Lo más relevante es que la gente está indecisa, a la espera de tener mayores elementos y de conocer las candidaturas para poder elegir”, indicó Norman Solano, director del Idespo. “Este ‘mar’ es en el que los distintos partidos contendientes tendrán que pescar, atraer electores, porque en procesos electorales democráticos solo hasta el momento final todo es incertidumbre”, subrayó.