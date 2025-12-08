Economía y Política

Encuesta Idespo: La indecisión todavía domina la campaña y solo Laura Fernández despunta a dos meses de las elecciones

Tres de cada 10 personas con ánimo de votar en 2026 se decanta por la oficialista Laura Fernández, pero cuatro de cada 10 siguen indecisos. Solo Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles se asoman a la contienda desde la oposición

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

La indecisión continúa dominando la campaña electoral y solo la oficialista Laura Fernández parece encaminada para entrar en una eventual segunda ronda de elecciones, si la hay. Así lo confirma una nueva encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), publicada este lunes, cuyos datos se recolectaron a finales de noviembre pasado, a poco más de dos meses para los comicios.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EleccionesElecciones 2026IdespoUNA
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.