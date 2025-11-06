Economía y Política

Encuesta Idespo UNA: Laura Fernández adelanta en la carrera presidencial con un 28% de la intención de voto, pero la mayoría de los votantes permanecen indecisos

La candidata oficialista recibe el respaldo de casi tres de cada 10 posibles votantes en 2026, pero cinco de cada 10 probables electores siguen en disputa. Vea cómo le fue a los demás postulantes.

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

La candidata del oficialismo, Laura Fernández, lidera la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La exministra de Planificación y de la Presidencia del gobierno de Rodrigo Chaves aventaja con un 28,1% del apoyo entre las personas con intención de votar; sin embargo, la mayoría de los posibles votantes en febrero próximo siguen indecisos (un 52,4%).








EleccionesElecciones 2026EncuestaIdespoUNA
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

