Encuesta CIEP UCR: Laura Fernández lidera la intención de voto con un 25%, hay un 55% de indecisos y nadie levanta en la oposición

Por Josué Alfaro

A cuatro meses de las elecciones nacionales, la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) revela un escenario de incertidumbre que persiste.








