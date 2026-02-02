Enorme victoria, pero sin 40 diputados: el saldo de la elección legislativa para el chavismo

La presidenta electa, Laura Fernández, y el chavismo obtuvieron una gran victoria en las elecciones legislativas de este 1.° de febrero. El oficialismo dispondría de mayoría simple del Congreso: un triunfo que solo se queda por debajo de su propia meta de conseguir 40 diputaciones.

Según el último corte del escrutinio publicado por el TSE a las 10:55 p.m. de este 1.° de febrero, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) accedería a 30 curules en Cuesta de Moras: una cantidad que no se veía desde 1982, cuando el Partido Liberación Nacional (PLN) se había dejado 33 escaños.

La treintena de sillas que tendrá el partido de gobierno le permitiría tener mayoría simple, pero no mayoría calificada. Es decir, el gobierno tendrá vía libre para aprobar proyectos simples, que no sean objetados por otros Poderes de la República, y para realizar nombramientos de funcionarios como el nuevo o la nueva contralora general. Sin embargo, no podría destituir o frenar la reelección de magistrados, o impulsar reformas a la Constitución Política sin tener que negociarlas con otras bancadas.

Como contrapartida, el PPSO se topará con una barrera opositora minoritaria, pero muy sólida. Solo otros cuatro partidos políticos lograrían diputaciones y se trata de agrupaciones que se han posicionado como abiertamente en contra de la actual administración y de su estilo de gobierno.

El Partido Liberación Nacional (PLN) se dejaría 18 sillas legislativas y el Frente Amplio (FA) alcanzaría siete; mientras que las otras dos curules restantes quedarían en manos de Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Laura Fernández es la nueva presidenta electa y tendrá una bancada mayoritaria en Cuesta de Moras, aunque no alcanzó la meta de las 40 sillas legislativas. (Carlos león/Carlos L)

Grandes transformaciones

A continuación, le explicamos los principales cambios en la Asamblea Legislativa de cara al período 2026-2030, y quiénes pueden considerarse los principales ganadores o perdedores de la contienda:

Los ganadores:

— El gran ganador de la elección legislativa de este 2026 es el oficialismo.

El PPSO será la principal bancada del Congreso con mayoría simple, algo que ninguna otra agrupación política había conseguido desde 1990, cuando lo hizo el PUSC con Rafael Ángel Calderón a la cabeza.

Ni ganadores, ni perdedores:

— Por otra parte, el PLN y el FA no se podrían considerar grandes ganadores, ni grandes perdedores.

Ambos habrían conseguido una cantidad de curules similar a las que obtuvieron en 2022.

Aunque no serán la bancada dominante del Congreso por primera vez en 20 años, los liberacionistas obtendrían 18 diputaciones: solo una menos que hace cuatro años.

En tanto, el FA apenas pasaría de seis a siete diputaciones: un incremento casi imperceptible, si se mantienen las proporciones provisionales.

Los perdedores:

— El PUSC, por otra parte, sufrió una caída relevante y casi quedaría borrado del Congreso. Pasaría de nueve diputaciones electas en el período 2022-2026 a solo una para el período 2026-2030.

— Aún peor, tres partidos políticos que lograron diputaciones en 2022 se quedarían sin un solo escaño en el próximo cuatrienio. Se trata de Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP); los cuales hace cuatro años habían impulsado las candidaturas de Rodrigo Chaves, Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig, respectivamente.

El renacido:

— Por último, un tipo de legado del PAC regresaría al Congreso por medio de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), aunque con un solo escaño. La agrupación que gobernó entre 2014 y 2022 solo habría conseguido una diputación en la provincia de San José, pero le sería suficiente para volver al ruedo político después de cuatro años de exclusión total.

El Congreso costarricense está compuesto por 57 diputados. La mayoría simple es de 29 congresistas y la mayoría calificada, que se requiere para realizar reformas constitucionales y otras medidas más trascendentales, es de 38 legisladores. (MARVIN RECINOS/AFP)

Los nombres

Más allá de cualquier análisis global, le mostramos quiénes serían todos los nuevos diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030:

Partido Pueblo Soberano (PPSO)

30 diputaciones

Nogui Acosta, exministro de Hacienda

Kattia Mora

Stephan Brunner. ex vicepresidente

Mayuli Ortega

Gonzalo Ramírez, exdiputado de Renovación Costarricense

Anna Katharina Müller, exministra de Educación

José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves

Zaira Murillo

Gerardo Bogantes

Grethel Ávila

Wilson Jiménez

Kattia Ulate

Cindy Blanco

Robert Barrantes

Yara Vanessa Jiménez

Marta Eugenia Esquivel, exministra de Trabajo y expresidenta de la CCSS

Juan Manuel Quesada, expresidente de Recope y del AYA

Kattia Jiménez

Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura

Daniel Asdrubal Siezar

Cindy Dayana Murillo

Leónardo Escobar

Royner Mora

María Isabel Camareno

Ariel Alfonso Mora

Ana Ruth Esquivel

Osvaldo Artavia

Kristel Ward

Reynaldo Arias Mora

Kathia Calvo Cruz

Partido Liberación Nacional (PLN)

18 diputaciones

Álvaro Ramírez

Iztarú Alfaro

Rafael Ángel Vargas

Andrea Valverde

Marco Francisco Badilla

Iris Cristina Arroyo

Diana Murillo

Eder Francisco Hernández

Karen Tatiana Alfaro

Marco Francisco Badilla

Janice Patricia Sandí

Salvador Padilla

Víctor Manuel Hidalgo

Ángela Ileana Aguilar

Ronald Alberto Campos

Norjelens María Lobo

Jesús Antonio Calderón

Mangell Mc Lean

Frente Amplio (FA)

7 diputaciones

José María Villalta

Vianey Mora

Edgardo Araya

Antonio Trejos

Sigrid Segura

Joselyn Fabiola Sáenz

María Eugenia Román

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

1 diputación

Abril Gordienko

Coalición Agenda Ciudadana (CAC)

1 diputación

Claudia Dobles

La elección legislativa es un triunfo para el chavismo, a pesar de que no consiguió la meta de 40 diputaciones que le permitirían realizar reformas constitucionales. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

