Enorme victoria, pero sin 40 diputados: el saldo de la elección legislativa para el chavismo

La presidenta electa, Laura Fernández, y el chavismo obtuvieron una gran victoria en las elecciones legislativas de este 1.° de febrero. El oficialismo dispondría de mayoría simple del Congreso: un triunfo que solo se queda por debajo de su propia meta de conseguir 40 diputaciones.
Según el último corte del escrutinio publicado por el TSE a las 10:55 p.m. de este 1.° de febrero, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) accedería a 30 curules en Cuesta de Moras: una cantidad que no se veía desde 1982, cuando el Partido Liberación Nacional (PLN) se había dejado 33 escaños.
La treintena de sillas que tendrá el partido de gobierno le permitiría tener mayoría simple, pero no mayoría calificada. Es decir, el gobierno tendrá vía libre para aprobar proyectos simples, que no sean objetados por otros Poderes de la República, y para realizar nombramientos de funcionarios como el nuevo o la nueva contralora general. Sin embargo, no podría destituir o frenar la reelección de magistrados, o impulsar reformas a la Constitución Política sin tener que negociarlas con otras bancadas.
Como contrapartida, el PPSO se topará con una barrera opositora minoritaria, pero muy sólida. Solo otros cuatro partidos políticos lograrían diputaciones y se trata de agrupaciones que se han posicionado como abiertamente en contra de la actual administración y de su estilo de gobierno.
El Partido Liberación Nacional (PLN) se dejaría 18 sillas legislativas y el Frente Amplio (FA) alcanzaría siete; mientras que las otras dos curules restantes quedarían en manos de Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Grandes transformaciones
A continuación, le explicamos los principales cambios en la Asamblea Legislativa de cara al período 2026-2030, y quiénes pueden considerarse los principales ganadores o perdedores de la contienda:
Los ganadores:
— El gran ganador de la elección legislativa de este 2026 es el oficialismo.
El PPSO será la principal bancada del Congreso con mayoría simple, algo que ninguna otra agrupación política había conseguido desde 1990, cuando lo hizo el PUSC con Rafael Ángel Calderón a la cabeza.
Ni ganadores, ni perdedores:
— Por otra parte, el PLN y el FA no se podrían considerar grandes ganadores, ni grandes perdedores.
Ambos habrían conseguido una cantidad de curules similar a las que obtuvieron en 2022.
Aunque no serán la bancada dominante del Congreso por primera vez en 20 años, los liberacionistas obtendrían 18 diputaciones: solo una menos que hace cuatro años.
En tanto, el FA apenas pasaría de seis a siete diputaciones: un incremento casi imperceptible, si se mantienen las proporciones provisionales.
Los perdedores:
— El PUSC, por otra parte, sufrió una caída relevante y casi quedaría borrado del Congreso. Pasaría de nueve diputaciones electas en el período 2022-2026 a solo una para el período 2026-2030.
— Aún peor, tres partidos políticos que lograron diputaciones en 2022 se quedarían sin un solo escaño en el próximo cuatrienio. Se trata de Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP); los cuales hace cuatro años habían impulsado las candidaturas de Rodrigo Chaves, Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig, respectivamente.
El renacido:
— Por último, un tipo de legado del PAC regresaría al Congreso por medio de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), aunque con un solo escaño. La agrupación que gobernó entre 2014 y 2022 solo habría conseguido una diputación en la provincia de San José, pero le sería suficiente para volver al ruedo político después de cuatro años de exclusión total.
Los nombres
Más allá de cualquier análisis global, le mostramos quiénes serían todos los nuevos diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030:
Partido Pueblo Soberano (PPSO)
30 diputaciones
- Nogui Acosta, exministro de Hacienda
- Kattia Mora
- Stephan Brunner. ex vicepresidente
- Mayuli Ortega
- Gonzalo Ramírez, exdiputado de Renovación Costarricense
- Anna Katharina Müller, exministra de Educación
- José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves
- Zaira Murillo
- Gerardo Bogantes
- Grethel Ávila
- Wilson Jiménez
- Kattia Ulate
- Cindy Blanco
- Robert Barrantes
- Yara Vanessa Jiménez
- Marta Eugenia Esquivel, exministra de Trabajo y expresidenta de la CCSS
- Juan Manuel Quesada, expresidente de Recope y del AYA
- Kattia Jiménez
- Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura
- Daniel Asdrubal Siezar
- Cindy Dayana Murillo
- Leónardo Escobar
- Royner Mora
- María Isabel Camareno
- Ariel Alfonso Mora
- Ana Ruth Esquivel
- Osvaldo Artavia
- Kristel Ward
- Reynaldo Arias Mora
- Kathia Calvo Cruz
Partido Liberación Nacional (PLN)
18 diputaciones
- Álvaro Ramírez
- Iztarú Alfaro
- Rafael Ángel Vargas
- Andrea Valverde
- Marco Francisco Badilla
- Iris Cristina Arroyo
- Diana Murillo
- Eder Francisco Hernández
- Karen Tatiana Alfaro
- Marco Francisco Badilla
- Janice Patricia Sandí
- Salvador Padilla
- Víctor Manuel Hidalgo
- Ángela Ileana Aguilar
- Ronald Alberto Campos
- Norjelens María Lobo
- Jesús Antonio Calderón
- Mangell Mc Lean
Frente Amplio (FA)
7 diputaciones
- José María Villalta
- Vianey Mora
- Edgardo Araya
- Antonio Trejos
- Sigrid Segura
- Joselyn Fabiola Sáenz
- María Eugenia Román
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
1 diputación
- Abril Gordienko
Coalición Agenda Ciudadana (CAC)
1 diputación
- Claudia Dobles
