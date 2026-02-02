Economía y Política

Enorme victoria, pero sin 40 diputados: el saldo de la elección legislativa para el chavismo

El resultado legislativo de este domingo es dulce para el chavismo, pero con matices. Tendrá el bloque más grande del Congreso, pero no dispondrá de vía libre para cambiar la Constitución o para remover magistrados

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

La presidenta electa, Laura Fernández, y el chavismo obtuvieron una gran victoria en las elecciones legislativas de este 1.° de febrero. El oficialismo dispondría de mayoría simple del Congreso: un triunfo que solo se queda por debajo de su propia meta de conseguir 40 diputaciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Asamblea LegislativaEleccionesElecciones 2025Chavismo
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.