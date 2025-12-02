¿Está usted en la edad de su mejor salario? Analizamos 1,5 millones de registros para responder esa pregunta

La vida salarial de una persona no suele ser estática y así lo reflejan los datos. Usualmente, se inicia con un salario más bajo y el monto va creciendo, conforme se consiguen aumentos o se accede a mejores puestos laborales.

Esto es observable cuando se analizan los registros salariales de Costa Rica en su conjunto.

En el país se pagan 1,52 millones de salarios, con una mediana salarial de ¢539.536 y un promedio de ¢837.067; pero ambos números caen o suben considerablemente dependiendo de la edad del trabajador.

¿A qué edad alcanzan su máximo rendimiento salarial los costarricenses? EF hizo los cálculos correspondientes y le explica.

¿De dónde vienen los datos? Para realizar esta radiografía salarial, EF procesó los datos de todos los salarios brutos que se pagaron en Costa Rica durante el mes de octubre de 2025 (el registro de planillas más reciente en el país).

Dicha información la recibe todos los meses el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), entidad por medio de la que se procesan todas las planillas de empresas costarricenses y extranjeras en suelo nacional.

Los datos se solicitaron y se manejaron de forma anonimizada; es decir, sin conocer la identidad del trabajador.

Los puntos más altos

La mediana salarial representa el punto medio de las remuneraciones en un determinado grupo de personas.

En cambio, el promedio salarial es el resultado de sumar todos los salarios como si fueran uno mismo, y luego dividir esa cantidad entre el total de las remuneraciones.

En Costa Rica, el grupo etario con una mejor mediana salarial es el que va de los 41 a los 45 años de edad (¢630.344); en otras palabras, en ese grupo es donde predomina una mejor calidad de salarios .

Por otra parte, el grupo etario con un mejor promedio salarial es el que va de los 51 a los 55 años (¢1.008.469); es decir, ahí es donde más se concentran los salarios más altos, aunque sean pocos y no representen a la gran mayoría .

El grupo con la mejor calidad de salarios (de los 41 a los 45 años) es uno de los tres en los que se registra una mayor cantidad de salarios. Es el segundo, con 224.968 sueldos, por debajo de las personas de entre 36 y 40 años (234.974) y por encima de las personas de entre 31 y 35 años (227.504).

Los promedios salariales en Costa Rica suelen ser superiores a las medianas salariales porque hay una gran desigualdad remunerativa. Dicha desigualdad implica que hay un grupo pequeño de la población que recibe remuneraciones mucho más altas que el resto, porque acceden a puestos más calificados de los que suele ofrecer el mercado en general.

Esto es entendible, entre muchos otros aspectos, porque solo una minoría de la población concluye la secundaria y continúa con sus estudios universitarios. Según los datos de la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), realizada a mediados de año, solo el 44,4% de las personas de entre 18 y 24 años en el país siguen asistiendo a algún tipo de educación formal y no todos se han graduado de secundaria.

Los peor posicionados

Las personas menores de 30 años y mayores de 66 años son las que tienen peores registros de medianas salariales; es decir, son los que reciben una peor calidad de salarios en su conjunto.

Entre esas poblaciones, la que recibe una mayor cantidad de remuneraciones es el grupo de personas de entre 26 y 30 años (187.670 sueldos), cuya mediana es unos ¢74.000 inferior que la registrada a nivel nacional.

Los salarios de 36 a 55 años, en cambio, son significativamente mejores que el promedio nacional.

Algo similar ocurre con los promedios. Los mejores promedios salariales van a manos de personas de 35 a 65 años; mientras que los peores registros quedan en los extremos de los más jóvenes y los adultos mayores.

Los mejores promedios los registran las personas de 46 a 50 y de 51 a 55 años; es decir, dentro de esos grupos es más común encontrar salarios más altos. En cambio, en los grupos de 26 a 30 y de 31 a 35 años los promedios caen por cientos de miles de colones.

Dichos datos muestran que en la juventud es más difícil optar por salarios más altos.

Esa tendencia se aprecia más fácil cuando se analizan los datos por nivel de ingreso. De los 27.000 sueldos que van a personas de 21 a 25 años, por ejemplo, hasta un 70% son inferiores a ¢500.000; mientras que, de los 225.000 sueldos que van a personas de entre 41 y 45 años, hasta un 61% superan esa barrera y un 31% incluso van más allá de ¢1 millón mensual.

El dato puntual

El análisis hecho por EF permite revisar cuál grupo de personas, por edad específica, tienen una mejor ‘media tabla’ salarial.

Se trata de las personas de 40 años, donde la mediana es de ¢633.806.

A las personas de esa edad específica les siguen las de 41 años, con ¢633.642; y las 39 años, con ¢630.993.

Estas medianas superan en un 15% el registro a nivel nacional.

La edad sigue siendo un factor de peso en materia salarial en Costa Rica. ‘EF’ procesó los 1,52 millones de registros salariales del país y le muestra cómo varían las remuneraciones por grupo de edad en el país (Shutterstock)