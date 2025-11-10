Economía y Política

Estancada, centralizada y con brechas de género: 5 claves para entender la graduación STEM en Costa Rica

La titulación universitaria en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) no despega. En los últimos 10 años, la proporción de graduados se mantiene en torno al 30%, concentrada en la Región Central y marcada por brechas de género y cierta dependencia de las ‘u’ públicas

Por Josué Alfaro

Costa Rica no ha movido la aguja del STEM en los últimos 10 años. Solo tres de cada 10 títulos universitarios de bachillerato o licenciatura corresponden a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés); con una graduación que sigue mayoritariamente concentrada en la Región Central, con brechas de género persistentes y con un músculo de las universidades públicas que sigue siendo indispensable en diversos ámbitos.








