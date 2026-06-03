Estas son las empresas que contratan a los graduados de las carreras con 100% de empleo en Costa Rica

Solamente seis disciplinas académicas registran una tasa de empleo del 100% en Costa Rica, según la Radiografía Laboral elaborada por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Optometría, Estadística y Producción Animal figuran entre las carreras cuyos graduados entre 2020 y 2022 lograron incorporarse por completo al mercado laboral en áreas relacionadas con su formación profesional. En estos tres campos, la empresa privada concentra la mayor parte de las contrataciones, de acuerdo con el sexto informe de Resultados del Estudio de Seguimiento de Personas Graduadas de las Universidades Costarricenses.

La lista se completa con Ciencias Actuariales, Evaluación Educativa y Terapia Ocupacional. A diferencia de las anteriores, los profesionales de estas disciplinas encuentran oportunidades principalmente en instituciones del Gobierno Central y entidades autónomas.

Entre los empleadores que destacan por contratar graduados de estas carreras se encuentran Banco Promerica, BAC Credomatic, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y Baker Tilly Costa Rica.

Los resultados se desprenden de la investigación de la OLAP realizada en 2025 con una muestra efectiva de 14.057 personas graduadas de universidades públicas y privadas entre 2020 y 2022, lo que permitió analizar su inserción en el mercado laboral costarricense.

(Foto cortesía IBM / Para EF) (CONNIE ZHOU/IBM)

Empresas que contratan

Las organizaciones que contribuyen a mantener estos niveles de ocupación varían según la naturaleza de cada disciplina. Mientras el sector financiero sobresale entre los empleadores de profesionales en Estadística y Ciencias Actuariales, la CCSS figura como uno de los principales destinos laborales para quienes se gradúan en Terapia Ocupacional.

Según las respuestas brindadas por los graduados al Conare y al OLAP, los principales empleadores son los siguientes:

Estadística

Banco Promerica.

BAC Credomatic.

CCSS.

Ciencias Actuariales

INS.

Baker Tilly Costa Rica.

Ernst & Young (EY).

Optometría

Óptica Visión.

Óptica Jiménez.

Doctor Max Centro de Salud.

Producción Animal

Walmart.

Agropecuaria Los Sagitarios.

Granja Avícola Las Palmas.

Evaluación Educativa

Ministerio de Educación Pública (MEP).

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón.

Colegio Científico de Pérez Zeledón.

Sede de la Universidad Nacional (UNA).

Terapia Ocupacional

CCSS.

INS.

Asociación Génesis.

Tiempo de búsqueda

Además de registrar niveles de empleo total, varias de estas carreras destacan por la rapidez con la que sus graduados logran incorporarse al mercado laboral.

En Estadística, el 78,6% de los profesionales encontró trabajo en menos de tres meses después de graduarse. En Ciencias Actuariales, esa proporción alcanzó el 71,4%.

La tendencia también se refleja en Optometría, donde el 75,8% de los encuestados consiguió empleo antes de cumplir tres meses de haber obtenido su título universitario.

En Producción Animal, los tiempos de inserción se distribuyen principalmente dentro de los primeros dos años posteriores a la graduación. Por su parte, el 37,3% de los graduados en Terapia Ocupacional reportó haber conseguido empleo entre uno y dos años después de finalizar sus estudios.

Los resultados muestran que, aunque las carreras con pleno empleo son cada vez más escasas, existen nichos profesionales donde la demanda laboral continúa absorbiendo a la totalidad de los graduados. En varios casos, además, la transición entre la universidad y el mercado de trabajo ocurre en cuestión de meses, lo que evidencia una estrecha conexión entre la formación académica y las necesidades de contratación de empleadores públicos y privados.