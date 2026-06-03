Economía y Política

Estas son las empresas que contratan a los graduados de las carreras con 100% de empleo en Costa Rica

Los graduados de seis carreras universitarias registran una inserción laboral del 100% en Costa Rica, según encuesta de Conare. Bancos, instituciones públicas, empresas de salud y compañías del sector productivo figuran entre sus principales empleadores

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Por Tatiana Soto Morales

Solamente seis disciplinas académicas registran una tasa de empleo del 100% en Costa Rica, según la Radiografía Laboral elaborada por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Consejo Nacional de Rectores (Conare).








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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