Estas son las escuelas privadas más grandes de Limón

Limón es la provincia con la menor cantidad de escuelas privadas del país: apenas 16 centros de primaria en operación durante 2025.

En total, 1.814 escolares estuvieron matriculados en instituciones que forman parte del sistema educativo financiado totalmente con recursos privados, según los datos de la matrícula inicial 2025 del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Es en el cantón de Pococí donde se concentran las dos escuelas más grandes de la provincia. La Escuela Valle del Sol y la Escuela Bilingüe San Francisco de Asís encabezan el listado, con 386 y 282 estudiantes, respectivamente.

De acuerdo con la información del MEP, en Limón no existe oferta subvencionada para I y II ciclo.

Limón y Pococí son los cantones de la provincia que concentran más escuelas privadas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las más grandes de Limón

El cantón central aparece a partir del tercer puesto: Caribbean School suma 163 estudiantes. También en ese territorio se ubica el cuarto centro educativo de mayor tamaño, María Inmaculada, con 158 alumnos distribuidos desde primero hasta sexto grado.

Aunque el cantón central mantiene protagonismo en las posiciones cinco, seis y hasta la duodécima, también figura en el extremo inferior de la tabla. El Instituto Pedagógico Sagrada Familia registró apenas cuatro estudiantes en 2025, lo que lo coloca al final del listado.

En términos generales, Guácimo y Siquirres son los únicos cantones de la provincia que cuentan con una sola primaria privada cada uno, ambas con menos de 100 estudiantes, según la matrícula inicial de 2025.