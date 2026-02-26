Economía y Política

Estas son las escuelas privadas más grandes de Limón

Limón es la provincia con menos escuelas privadas de Costa Rica.

Por Tatiana Soto Morales

Limón es la provincia con la menor cantidad de escuelas privadas del país: apenas 16 centros de primaria en operación durante 2025.








Limón
Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

