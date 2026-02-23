Estas son las escuelas privadas más grandes de Cartago

El 10,7% de la población escolar de Cartago que cursó entre primer y sexto grado en 2025 lo hizo en un centro educativo privado o subvencionado.

LEA MÁS: Estos son las escuelas privadas más grandes de Alajuela

La provincia dispone de una oferta de 29 escuelas que forman parte del sistema educativo financiado total o parcialmente con recursos privados. En conjunto, estas instituciones registraron una matrícula inicial de 4.704 estudiantes el año anterior, según datos suministrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La Escuela Bilingüe Sonny, ubicada en el cantón central, reportó la mayor matrícula: 579 alumnos. Esa cifra la consolida como la escuela privada más grande de la provincia.

Cartago y La Unión son los cantones con la mayor cantidad de escuelas privadas, con 12 y 10, respectivamente. (Marvin Caravaca)

Escuelas más grandes

El segundo lugar también corresponde a una institución de financiamiento totalmente privado: Saint Clare, en La Unión, con 495 estudiantes.

La Escuela Miravalle Bilingüe, en el cantón central, se posiciona como el tercer centro educativo más grande de la provincia que imparte desde primer hasta sexto grado. La matrícula inicial contabilizó 374 alumnos.

Precisamente, entre el cantón central de Cartago y La Unión se concentran las cuatro escuelas con las matrículas más altas registradas en 2025. En este último cantón se ubica además la cuarta institución más grande: Angloamericano, con 300 estudiantes.

Para encontrar un representante del sector subvencionado es necesario descender hasta el quinto puesto de la tabla, donde figura la Escuela Nuestra Señora de Sión, en Turrialba, con una población estudiantil de 287 personas. De hecho, este centro educativo constituye la única alternativa subvencionada en la provincia para cursar I y II ciclo, de acuerdo con la información brindada por el MEP.

Contrario a las provincias de San José y Alajuela, que cuentan con escuelas privadas y subvencionadas con menos de diez estudiantes, en Cartago las escuelas con matrículas más reducidas recibieron entre 29 y 32 estudiantes en 2025.