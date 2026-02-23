Economía y Política

Estas son las escuelas privadas más grandes de Cartago

Más de 4.704 estudiantes cursaron la primaria en centros privados o subvencionados de Cartago

Por Tatiana Soto Morales

El 10,7% de la población escolar de Cartago que cursó entre primer y sexto grado en 2025 lo hizo en un centro educativo privado o subvencionado.








Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

