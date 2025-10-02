Economía y Política

Estos son los 50 colegios privados con mejor promedio de admisión a la UNA: conozca sus mensualidades para 2026

El colegio que se ubica en el primer lugar logró un promedio institucional de 739,03 puntos en la Prueba de Aptitud Académica del año anterior.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El 14,8% de los aspirantes que se enfrentaron a la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad Nacional (UNA) en 2024 provenía de colegios privados o subvencionados. En total, 239 centros educativos de este tipo lograron representación en el examen.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2026ColegiosAdmisiónPrivadosUNA
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.