Economía y Política

Estos son los 50 colegios privados con mejor promedio en el examen de admisión del TEC: vea sus mensualidades para el 2026

El colegio privado que logró un mayor promedio alcanzó una nota de 682 puntos de 800 totales; mientras que todos los estudiantes del sector privado lograron un promedio de solo 572 puntos.

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

En total, hubo 4.543 estudiantes de colegios privados y semiprivados que se inscribieron y que realizaron la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en 2024 con el fin de ingresar en este 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2026ColegiosEducaciónTECAdmisión
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.