Estos son los puntos más relevantes de la acusación de Estados Unidos contra Celso Gamboa

La acusación de Estados Unidos contra Celso Gamboa desencadenó una serie de procesos legales y políticos que ponen el foco en la vulnerabilidad de las instituciones ante el crimen organizado

Por Mathew Chaves

La solicitud de extradición que emitieron las autoridades de Estados Unidos contra Celso Gamboa marcó la cristalización de un cambio en el panorama legal costarricense, surgido tras la aprobación de la reforma constitucional al artículo 32 de la carta magna.








