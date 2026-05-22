Economía y Política

Exiliados nicaragüenses en Costa Rica viven con miedo ante alcance de la represión de Daniel Ortega

EscucharEscuchar
Por AFP

Gabriel Putoy no sale solo ni para botar la basura, tampoco pasa dos veces por el mismo sitio: los nicaragüenses exiliados en Costa Rica viven con miedo a ser alcanzados por la persecución del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
NicaraguaexiliadosDaniel OrtegaCosta RicaMigrantes
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.