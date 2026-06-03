Economía y Política

Exportaciones, energía y tensión regional: el nuevo giro del conflicto entre Costa Rica y Panamá

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Lo que comenzó en el 2019 como una disputa comercial entre Costa Rica y Panamá por restricciones a productos agrícolas y agroindustriales se trasladó a un terreno mucho más sensible: la energía.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EconomíaElectricidadICEDesabastoImportacionesExportaciones
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.