Francisco Dall’Anese: ¿Su función es vestir de técnico lo ideológico?

Francisco Dall’Anese reconoce que participó en algunas etapas de la creación del capítulo agrícola del plan de gobierno de Luis Guillermo Solís.

El primer título de ese texto dice que Solís y su equipo se proponen “resguardar al productor/a nacional, la seguridad y soberanía alimentarias”.

El director de Servicio Fitosanitario de Estado (SFE) de inmediato aclara que no participó en la redacción final de ese texto.

La aclaración la hace mientras su medida provisional que bloquea la entrada de aguacate mexicano al país, por una plaga, lo tiene en medio de un huracán en el que una parte del sector productivo nacional lo ataca de presuntamente imponer medidas proteccionistas, opuestas a las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

EF puso de frente al agrónomo con las normas internacionales del comercio, sus comentarios en Facebook y su ideología.

El director del SFE tiene potestades legales muy amplias. Por ejemplo, según el marco legal vigente, usted puede interceptar un embarque que viene al país y dar explicaciones posteriormente, ¿qué opina de lo que hicieron sus predecesores con esas potestades?

Yo de predecesores y de gestiones no quiero hablar, sino de los actos que han habido antes. Creo que la ley nos da muchas potestades pero también muchas responsabilidades.

En ese marco legal, la OMC exige que se tome la medida “menos restrictiva para el comercio”. Sin embargo, no hay evidencia de que el comercio de aguacate propague la plaga. Anteriormente no se aplicó la norma como usted la aplica y no pasó nada. ¿Le parece prudente una medida tan restrictiva?

Los efectos comerciales con respecto al agricultor e importador yo los dejo en manos del Ministerio de Economía y el Ministerio de Comercio (Comex), o del Consejo Nacional de la Producción (CNP). En cuanto a lo científico, se ha dicho que son “ocurrencias” sin fundamento. Yo creo que la mayor parte de la investigación que hemos presentado proviene de Estados Unidos o de México.

Se deben tomar las medidas menos restrictivas con el comercio y estas medidas suyas son más restrictivas que las que se venían haciendo.

Costa Rica no venía monitoreando esta plaga en los embarques de ingreso. Y nos vamos a las otras organizaciones regionales de protección fitosanitarias... Nueva Zelanda tiene un protocolo más estricto que el que tiene Costa Rica con Perú. Costa Rica le tiene medidas puestas a California y a Perú sobre esta plaga. Si no lo hace con Guatemala, con Australia, que la tiene reportada, como México, estaríamos cayendo en un trato diferencial y nos exponemos ante un problema con la OMC.

La decisión suya tiene impactos comerciales, económicos. Si bien las decisiones que usted toma son del área fitosanitaria, la restricción la hace el Gobierno y tiene impacto sobre el importador, el consumidor, el productor nacional, entonces, ¿usted no pensó en que podía tomar una medida con menos impacto?

Redes. La imagen muestra comentarios de Dall'Anese en Facebook antes de asumir el cargo. Él aclara que entiende la seguridad alimentaria como "garantía de que podemos comernos lo que necesitamos", no como autoconsumo.

Las normas de la OMC dicen que usted tiene que tomar la medida que le garantice el bajo riesgo.

Pero también piden el menor impacto al comercio.

Sí, claro. Pero una plaga que no tiene cura; que la única forma que tiene es erradicación del cultivo; que no tiene control químico; que se disemina por polen; que se disemina por semilla; por contacto de raíces a nivel subterráneo; por varetas, implica un riesgo muy alto para el país.

En este video puede ver extractos de la entrevista, en los cuales Dall'Anese se refiere a sus comentarios en Facebook y su ideología

Un estudio de riesgo de la entrada de aguacate peruano hecho por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (EE. UU.), del 2006, sostiene que Perú tiene sunblotch. Y dice que el riesgo de infección es bajo dado que la plaga no se propaga por el desecho normal del aguacate, sino por medio de la semilla. ¿Por qué EE. UU. se relaja y su análisis de riesgo no reacciona con medidas extremas pero usted decide tomar la medida más restrictiva para el comercio?

El riesgo es bajo en los países que no tienen como práctica el injerto de Hass sobre Hass. Costa Rica sí lo tiene.

¿Eso justifica que EE. UU. se relaje?

Estados Unidos no produce en todo su territorio aguacate. Son condiciones diferentes. Son terrirotorios, tipos y variedades, diferentes. No se puede hacer una generalidad entre lo que un país haga y otro no.

¿No le preocupa el costo al importador y al consumidor? De mayo al 19 de junio se da el mayor aumento porcentual en 29 meses. Eso coincide con el bloqueo que usted generó.

Mirá, no hay un bloqueo. Hay una medida restrictiva. El bloqueo se va a dar el día en que se cierre un mercado completamente.

Esa medida ya tuvo impacto, ¿la idea del efecto que tienen sus medidas en el productor o en el productor no circulan en el SFE?

El SFE es un ente técnico que se aboca al material técnico. Las repercusiones en importadores, productores, que lo vean las instancias pertinentes. Le puedo decir que ha entrado más aguacate desde que se puso la medida que en los últimos cinco años en el mismo período.

Hay coincidencias peculiares. Entre mayo y julio sale la cosecha tica de aguacate. En el 2007, La Nación registra, precisamente por esta época, cuando ya hay cosecha, la queja de los productores de aguacate sobre la importación de producto competidor. Ahora, en el 2015, también a mitad de año, con la cosecha lista, entra el bloqueo a la importación de aguacate extranjero. Antes protestaban los productores en esta época; ahora el SFE bloquea la entrada del aguacate mexicano.

Si ha entrado más producto, no creo que esté favoreciendo al productor nacional.

¿Entonces por qué sube el precio?

Pregúntele eso a los que manejan ese tema.

Con sus potestades es muy fácil usar el sistema para proteger al productor nacional, dañar al importador y al consumidor, sin que el Estado asuma responsabilidad sobre ello. Las posibilidades de que el caso llegue a la OMC son bajas, pues implica un costo alto para los mexicanos iniciar ese proceso y un beneficio poco atractivo. Pareciera que se puede “jugar” fácilmente con el sistema para proteger al productor, ¿cierto?

En la ley fitosanitaria la palabra productor no existe. El tema nuestro es el fitosanitario.

En el capítulo agrícola del plan del gobierno actual, se habla de protección al productor nacional, de soberanía alimentaria y demás. Luego cuando uno lee sus comentarios en Facebook, se ve que usted defiende, en cuanto al arroz, que lo que entra al país está subsidiado, llega con menos costos de producción, y usted mismo pregunta si debemos defender a los productores extranjeros en vez de los nacionales.

Soy nieto de un agricultor.

¿Y usted cree que, si hay que escoger, debe protegerse al nacional frente al extranjero?

No, no creo eso. Yo ahí no digo eso.

Usted pregunta si debemos ayudar a mantener agricultores extranjeros en vez de los nuestros. Yo le pregunto lo mismo.

No podemos mezclar el hecho de que haya un sector productivo nacional, de que haya barreras para poder proteger esa capacidad que tiene el país, para hacer negocio con otros, para exportar, que mueve la economía, con el único engranaje acá que nos importa, que es el estatus fitosanitario.

Por la redes sociales sabemos que usted está muy preocupado por la seguridad alimentaria. Dice que “en piña estamos quebrados” ¿Debe producirse más en Costa Rica e importarse menos alimentos?

Veámoslo por partes. La piña es producto de exportación. Si Costa Rica deja de exportarla va a perder el 30% del PIB agropecuario. Debemos fomentar que los piñeros no tengan plagas ni barreras de ingreso. La seguridad alimentaria no es lo que todo mundo ha dicho, no es autoconsumo. Es la garantía de que podemos comernos lo que necesitamos. Se basa en lo importado y lo exportado. La seguridad alimentaria, como se ha satanizado, no tiene que ver con el autoconsumo.

No se trata de que yo produzco en el país lo que yo me como.

Jamás, jamás. Nosotros creemos en esa apertura en el sentido de que la seguridad alimentaria, que es la capacidad de acceso al alimento o a la producción.

Usted se defiende con argumentos técnicos y legales, pero la interpretación de lo técnico y legal da espacio para que plasme sus preocupaciones ideológicas, especialmente cuando existen potestades tan amplias. ¿Esas preocupaciones ideológicas explican que usted reinterprete normas y aplique normas de forma distinta que gobiernos pasados?

Mi ideología y tema personal se quedan afuera. Sí, tengo un pensamiento abocado al sector nacional. Creo que hay que hacer uso de las herramientas vigentes en los tratados comerciales. Para eso están. A nivel personal, creo que eso se tiene que hacer valer.

A usted lo nombra el Gobierno. Se trata de un gobierno que pretende mantener vivo al CNP, que defiende la idea de la soberanía alimentaria y fortalecer y proteger al pequeños productor, sus nuevas formas de aplicar las normas son altamente necesarias y respaldadas por el PAC, ¿es usted el encargado de vestir de técnico lo ideológico?

No. Absolutamente no. Todo está documentado y con sustento técnico. El día que yo me vaya y venga otra persona, podrá aplicar las normas basado en técnica y ciencia.

¿Ha sido un error que el país abra sus fronteras a que se importen todo tipo de productos agrícolas?

Yo no sé si ha sido un error. No me toca valorarlo. Creo que si esa fue la tendencia del país por decisión democrática, es por donde debemos caminar.

¿Debería frenarse la importación en defensa del productor nacional?

Si ya se firmó un acuerdo, en que dice que no, no. El tratado hay que aplicarlo.

¿Cuáles son sus argumentos a la hora de defender los subsidios al arroz?

Eso no viene al caso en el tema de hoy, como director. No puedo responder esas preguntas siendo director.

¿Por qué no puede?

Porque no viene al tema. A nosotros no nos toca. Estando uno en la empresa privada puede opinar de muchos temas; siendo director me toca salvaguardar la institucionalidad primero.

¿Usted participó en alguna etapa de la creación del capítulo agrícola del plan de gobierno de Luis Guillermo Solís?

Sí, se puede decir que sí. No escribí ni una sola palabra del texto. Sí conozco gente, participé en foros. No estuve en la redacción final pero participé.

¿Usted coincide con la ideología que evidencia el texto? El primer título del capítulo se habla de “resguardar al productor/a nacional, la seguridad y soberanía alimentarias”.

No se trata de estar de acuerdo. Se trata de jerarquías, de lo que dice nuestra ley…

No le pregunto sobre la ley, le pregunto sobre lo que opina como persona acerca de ese tema.

Es que yo no te puedo responder como persona. Yo respondo a un puesto y a una investidura. Yo respondo a la ley fitosanitaria, y por encima de eso al Ministerio de Agricultura.

Usted sigue siendo hoy la misma persona que participó en la creación del plan de gobierno y a la idea de resguardar al productor nacional y la seguridad alimentaria.

¿Usted me está diciendo que no tenemos corazón cuando hemos mandado a destruir árboles de naranja a nivel nacional que tal vez de eso depende un productor?

Desarrolle más esa idea.

¿Usted me está diciendo que debo interponer el corazón antes de eso?

No, le estoy preguntando de ese corazón que usted mostró acá (en el plan de gobierno)…

Es que yo no escribí todo lo que está ahí.

La filosofía del plan de gobierno coincide con lo que usted defiende en redes sociales y su visión del mundo. Su función tiene tantas potestades que es de interés público su ideología y su pasado.

Emití opiniones en foros, yo no participé en la redacción. Lo que yo haya opinado no implica que es lo que está plasmado en el plan de gobierno.

Le pregunto de nuevo: ¿usted está interesado en resguardar al productor nacional y la seguridad y soberanía alimentarias?

Estoy interesado en cumplir la ley.