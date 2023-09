Gabinete de Chaves ya sufrió 10 bajas en solo 500 días: más de una por cada dos meses. ¿Qué tan alta es esa cifra?

El gabinete del presidente Rodrigo Chaves sufrió una decena bajas de ministros en sus primeros 500 días de administración: más de una salida por cada dos meses.

Las renuncias se han presentado en puestos claves como Seguridad, Salud y Comunicación; y en la cartera de Vivienda ya se registran dos bajas en los últimos tres meses.

Las nueve salidas de ministros son un récord de las últimas 12 administraciones. Ningún otro gobierno sufrió tanta rotación desde 1978.

Los gobiernos de Abel Pacheco (2002-2006) y de Laura Chinchilla (2010-2014) son los que más se le aproximan. Ambas administraciones registraron hasta ocho salidas en sus primeros 505 días de mandato, según los registros disponibles; mientras que los dos gobiernos más recientes –de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022)– registraron siete y seis bajas, respectivamente.

El menor registro data del gobierno de Rodrigo Alberto Carazo (1978-1982); sin embargo, en aquella época el número de jerarcas era menor. Ese gobierno registró solo una salida en la misma cantidad de días.

Todos estos datos se desprenden de la base de datos del Presidential Cabinets Project, disponible en el repositorio Harvard Dataverse. Este documento fue confeccionado por el politólogo Gerardo Hernández y luego la actualizó su colega, Jesús Guzmán.

Nueve de los 23 ministerios del gabinete de Chaves han sufrido cambios en su máximo puesto de jerarquía desde mayo de 2022, por ministros que renunciaron o fueron sustituidos. (Jose Cordero)

Otras salidas

El registro de rotación del gobierno actual también es especialmente alto en materia de mandos intermedios, como presidentes ejecutivos de instituciones públicas y viceministros. Estas figuras son parte de la cúpula de poder de cualquier administración, pero no forman parte del gabinete según su definición estricta.

Un recuento publicado recientemente por el periódico La Nación determinó que el gobierno de Chaves experimentó hasta 24 salidas de personas en esos cargos, en los primeros 14 meses de administración. La cifra es mucho más alta que la de sus cuatro gobiernos inmediatamente anteriores, que no superaban siquiera la decena.

A esas 24 renuncias se sumaron otras tres adicionales desde que se realizó aquella publicación. Es decir, ya son 27.

La última renuncia de una ministra en el gobierno de Chaves se presentó este 22 de septiembre. Wendy Molina, jerarca de Vivienda, dejó el cargo de forma “irrevocable” después de sólo dos meses y 18 días de haber asumido la cartera. Presidencia evitó detallar los motivos de la salida, como ha sido recurrente durante los 17 meses de su mandato hasta ahora.

Antes de ella, abandonaron sus cargos, fueron removidos o se trasladaron a otra cartera los ministros y las ministras:

Patricia Navarro (Comunicación) , por despido, el 2 de septiembre de 2022

, por despido, el 2 de septiembre de 2022 Laura Bonilla (Agricultura) , por renuncia, el 9 de septiembre de 2022

, por renuncia, el 9 de septiembre de 2022 Marta Esquivel (Trabajo) , por traslado a la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el 19 de septiembre de 2022

, por traslado a la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el 19 de septiembre de 2022 Carlos Enrique Alvarado (Tecnología) , por despido, el 1 de febrero de 2023

, por despido, el 1 de febrero de 2023 Joselyn Chacón (Salud) , por renuncia, el 7 de febrero de 2023

, por renuncia, el 7 de febrero de 2023 Jorge Torres (Seguridad) , por renuncia, el 10 de mayo de 2023

, por renuncia, el 10 de mayo de 2023 Mary Munive (Deporte) , por traslado al Ministerio de Salud, el 10 de mayo de 2023

, por traslado al Ministerio de Salud, el 10 de mayo de 2023 Gloria López (Niñez y Adolescencia y presidencia del PANI) , por renuncia el 19 de junio de 2023

, por renuncia el 19 de junio de 2023 Jéssica Martínez (Vivienda), por renuncia, el 4 de julio de 2023

Temporalmente, tres de las salidas se registraron en el segundo semestre de 2022, cinco en el primer semestre de 2023 y, hasta ahora, otros dos en lo que va del segundo semestre de 2023.

Selección por CV

El gabinete del presidente Rodrigo Chaves fue seleccionado por el mandatario, a través de un proceso de recepción de currículos que lideró la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.

El presidente afirmó entonces que desconocía a la mayor parte de los jerarcas que finalmente nombró en las distintas carteras de gobierno, con la excepción de algunos pocos funcionarios que ya habían trabajado cerca de él durante su breve paso como ministro de Hacienda del expresidente Carlos Alvarado.

Esos funcionarios eran Nogui Acosta y Víctor Carvajal, quienes entonces ocupaban un viceministerio y una dirección de Hacienda, y ahora se desempeñan como ministros de Hacienda y Agricultura, respectivamente.

Según explicó Chaves, todos los jerarcas pasaron por un proceso de entrevista y continuarían en un proceso de constante revisión durante el desempeño de sus funciones.

Consultado sobre los eventuales problemas de desconocer a fondo a su equipo desde un inicio, pues no compartían mayor afinidad histórica partidaria o de otra índole, el mandatario comparó la situación con la de un matrimonio. “¿Cómo sabe alguien cuando se casa que no se va a divorciar? Bueno, uno hace el proceso de selección, de pensamiento, etcétera (...) pero eso no significa que yo no voy a ser absolutamente vigilante”, dijo el 29 de abril de 2022, durante su último de tres actos de presentación de nuevos ministros y presidentes ejecutivos para su gobierno entonces entrante.

La rotación en un gabinete no siempre implica consecuencias negativas irremediables para una administración; sin embargo, sí la necesidad de una mayor coordinación para no perder el ritmo de las acciones institucionales o su respectiva dirección estratégica.