"A la gente no le alcanza la plata para comprar la carne, esa es una realidad. Después, la parte del paro creo que no suma, la parte del cierre de las exportaciones no suma. Estamos en el momento exacto como para sentarnos en una mesa todos los sectores que involucren el tema exportación, consumo inclusive, y delineemos algo para adelante, porque estamos en un momento muy difícil", dijo a la AFP.