Economía y Política

Gerente general escribe a clientes del BCR tras declaraciones de Laura Fernández: ‘Sus recursos están respaldados’

El gerente del BCR, Julio César Torres, redactó un mensaje para tranquilizar a la clientela del banco, después de que la presidenta electa asegurase que procurará venderlo “antes de que quiebre”

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

El gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Julio César Torres, redactó un mensaje de calma a la clientela del banco, después de que la presidenta electa Laura Fernández afirmase en conferencia de prensa que procurará vender la entidad financiera “antes de que quiebre” por eventuales “problemas de corrupción” o “malos manejos”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BCRLaura FernándezJulio César TorresRodrigo Chaves
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.