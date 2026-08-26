Economía y Política

Gobierno quiere trasladar cuota patronal del Banco Popular a pensiones para adultos mayores y otras poblaciones vulnerables; le explicamos la propuesta

El cambio liberaría ¢37.500 millones, según el Gobierno, y permitiría financiar más de 30.000 pensiones del Régimen No Contributivo: “la totalidad del rezago reportado” hasta 2025

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Por Josué Alfaro
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Mes a mes, todos los patronos del país tienen que pagar un 0,25% de los salarios de sus trabajadores para financiar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). Se trata de una carga que históricamente se ha cuestionado e incluso se han presentado proyectos para eliminarla; sin embargo, el gobierno de la presidenta Laura Fernández ahora propone otra solución: cambiar el destino de los recursos para financiar pensiones de adultos mayores en condición de pobreza, mediante el Régimen No Contributivo (RNC).








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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