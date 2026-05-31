Economía y Política

Grecia aparece entre los cantones más competitivos de Costa Rica: vea en qué destaca y cuáles son sus principales rezagos

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Por Mathew Chaves

Grecia volvió a ubicarse entre los cantones con mejor desempeño relativo del país en competitividad, empleo formal y seguridad ciudadana, según el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y presentado en mayo del 2026.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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