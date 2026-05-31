Grecia aparece entre los cantones más competitivos de Costa Rica: vea en qué destaca y cuáles son sus principales rezagos

Grecia volvió a ubicarse entre los cantones con mejor desempeño relativo del país en competitividad, empleo formal y seguridad ciudadana, según el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y presentado en mayo del 2026.

El cantón obtuvo una calificación de 54,88 puntos y se posicionó en el puesto 16 entre 82 territorios evaluados. El estudio —publicado en 2026 con datos comparativos del periodo 2023-2024— analiza variables económicas, laborales, empresariales, de infraestructura, innovación y calidad de vida.

Aunque Grecia aparece dentro de la categoría de competitividad media, el informe muestra un comportamiento desigual entre pilares. Algunas áreas registran puntajes cercanos a niveles “sobresalientes”, mientras otras mantienen rezagos estructurales ligados a ambiente, exportaciones locales y capacidad institucional.

El desempeño ocurre en medio de un proceso de expansión urbana e industrial que transforma parte del Occidente durante los últimos años. Datos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) señalan que Grecia logró consolidar siete empresas de inversión extranjera fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) durante 2025.

Tacares concentra expansión industrial. (Evolution Free Zone/Evolution Free Zone)

Además, el parque Evolution Free Zone, desarrollado en Tacares sobre 124 hectáreas, representa una inversión superior a los $200 millones y proyecta miles de empleos ligados a manufactura avanzada, servicios y logística internacional.

Pilar económico: construcción sostiene dinamismo local

El componente económico alcanzó 54,12 puntos, con un comportamiento relativamente estable frente al año anterior. Los datos reflejan un cantón donde la construcción y las exportaciones continúan funcionando como motores relevantes de actividad.

Indicadores económicos

Metros cuadrados de construcción por km²: 72,6

Exportaciones por trabajador: 79,51

Consumo eléctrico per cápita: 26,33

Egresos municipales per cápita: 38,04

El indicador de construcción aparece entre los más altos del cantón y coincide con el auge inmobiliario del sector vivienda y desarrollo urbano. Propiedades Advice reportó que Grecia sumó más de 413.000 metros cuadrados de nuevas construcciones durante 2024.

Sin embargo, el descenso en exportaciones por trabajador sugiere que parte de la actividad económica todavía depende de empresas específicas o sectores puntuales. El propio ICC muestra que el crecimiento económico local aún no se traduce en una red empresarial ampliamente diversificada.

También persiste una brecha importante entre expansión urbana y gasto municipal. Aunque la construcción aumenta, los egresos municipales per cápita registraron una disminución, lo que puede limitar la capacidad local de atender infraestructura y servicios asociados al crecimiento poblacional.

Pilar gobierno: patentes rápidas, pero menor capacidad de inversión

El pilar gobierno obtuvo 43,06 puntos, uno de los desempeños más bajos del informe. El estudio evidencia retrocesos en ingresos municipales, inversión no administrativa y gasto vial.

Indicadores de gobierno

Días para conceder patentes comerciales: 96,43

Participación en elecciones presidenciales: 76,48

Participación en elecciones municipales: 32,54

Gasto en red vial cantonal por kilómetro: 47,3

Ingresos municipales per cápita: 35,41

Gasto municipal no administrativo per cápita: 35,6

Evaluaciones ambientales por permisos de construcción: 8,98

El indicador mejor evaluado corresponde al tiempo para otorgar patentes comerciales. Grecia sobresale en rapidez administrativa para apertura de negocios, un dato que suele utilizarse como señal de dinamismo institucional y facilidad para atraer emprendimientos.

No obstante, otras variables muestran una tendencia distinta. El descenso en ingresos municipales y gasto no administrativo refleja una menor capacidad de inversión directa de la municipalidad en áreas fuera de la operación básica.

También cayó el indicador relacionado con evaluaciones ambientales vinculadas a permisos de construcción. Ese dato adquiere relevancia debido al crecimiento inmobiliario acelerado que vive el cantón y a las presiones urbanas asociadas al uso de suelo y recursos hídricos.

Municipalidad mantiene retos digitales. (Municipalidad de Grecia/Facebook)

El Índice de Competitividad Nacional (diferente al ICC) indicó que Grecia destacó en 2025 por administración presupuestaria y calidad de obras. Sin embargo, el mismo reporte señaló debilidades en transformación digital y sostenibilidad ambiental.

Pilar infraestructura: agua potable destaca sobre conectividad

Infraestructura alcanzó 58,15 puntos y mostró mejora frente al año previo. El acceso a agua potable y servicios básicos aparece como una de las principales fortalezas territoriales del cantón.

Indicadores de infraestructura

Viviendas con acceso a agua potable: 99,72

Porcentaje de vías tratadas y pavimentadas: 81,21

Viviendas con acceso a electricidad por km²: 55,73

Viviendas con internet: 48,65

Cobertura 3G y 4G: 55,52

Velocidad 3G y 4G: 27,64

Llamadas completadas: 38,6

El acceso a agua potable prácticamente alcanza cobertura total, uno de los mejores resultados de toda la evaluación. Sin embargo, los datos digitales mantienen diferencias importantes respecto a otros cantones más urbanizados de la GAM.

La velocidad de redes móviles y la calidad de llamadas continúan registrando puntuaciones moderadas o bajas. Esto evidencia que parte del desarrollo territorial todavía no avanza al mismo ritmo que la infraestructura tecnológica.

La expansión de proyectos industriales y residenciales también incrementa la presión sobre servicios públicos. El crecimiento urbano requerirá mayores inversiones futuras en conectividad, movilidad y abastecimiento.

Pilar empresarial: exportaciones locales siguen rezagadas

El componente empresarial registró apenas 31,1 puntos, la calificación más baja de todo el informe para Grecia.

Indicadores empresariales

Índice de concentración de actividades: 98,77

Índice de competencia: 20,94

Entidades financieras por km²: 2,82

Potencial de exportación alcanzado por empresas: 1,89

El dato más crítico corresponde al potencial exportador de empresas locales, que apenas alcanzó 1,89 puntos. El ICC interpreta este resultado como una señal de baja internacionalización de las compañías.

Aunque Grecia atrae inversión extranjera y parques industriales, los datos muestran que muchas pequeñas y medianas empresas locales todavía permanecen desconectadas de cadenas exportadoras más amplias.

El indicador de entidades financieras por kilómetro cuadrado también sigue siendo reducido. Esto puede limitar acceso al crédito, expansión empresarial y financiamiento de nuevos emprendimientos locales.

Análisis del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) señalan que Grecia mantiene fortalezas territoriales importantes, pero todavía enfrenta dificultades para desarrollar un ecosistema empresarial robusto alrededor de sus inversiones industriales.

La Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes es monumento nacional. Se construyó en 1840, de estilo neogótico, y edificada totalmente en hierro. La comunidad se opone a su declaratoria de patrimonio porque sienten que ellos mismo pueden cuidar y conservar el templo. (Rafael Pacheco Granados)

Pilar laboral: inglés y empleo formal impulsan resultados

El área laboral alcanzó 67,39 puntos y se ubicó como el mejor desempeño del cantón.

Indicadores laborales

Cobertura de inglés en primaria: 97,6

Población económicamente activa (PEA): 61,18

Crecimiento del empleo formal versus PEA: 75,57

Matrícula terciaria: 68,25

Especialización en servicios e industria: 67,12

Cobertura de educación secundaria: 34,61

La cobertura de inglés en primaria aparece entre los indicadores más altos de toda la evaluación. El dato coincide con el perfil que busca desarrollar el cantón para atraer empresas de manufactura avanzada y servicios internacionales.

También destaca el crecimiento del empleo formal frente a la PEA, una señal que suele asociarse con mayor absorción laboral y generación de puestos registrados.

Sin embargo, el porcentaje de PEA registró una disminución respecto al periodo previo. Esto indica que, aunque el empleo formal crece, parte de la población todavía permanece fuera del mercado laboral activo.

Los niveles de educación secundaria también continúan siendo moderados en comparación con otras variables educativas más fuertes del cantón.

Pilar innovación: tecnología y educación fortalecen el perfil local

Innovación obtuvo 67,13 puntos y registró crecimiento frente a la medición previa.

Indicadores de innovación

Escuelas y colegios con internet: 85,16

Matrícula terciaria en ciencias y tecnología: 62,18

Exportaciones de alta tecnología: 54,05

El crecimiento de exportaciones de alta tecnología refleja la consolidación progresiva de actividades industriales y tecnológicas vinculadas con zonas francas y manufactura especializada.

Grecia todavía se encuentra por debajo de polos tecnológicos como Alajuela Central o Belén. Sin embargo, el cantón ha logrado posicionarse como uno de los territorios más dinámicos fuera de la GAM en captación de inversión.

Datos de Comex indican que Grecia lideró durante 2025 la atracción de inversión extranjera directa fuera de la GAM, especialmente en manufactura liviana, agroindustria y dispositivos médicos.

Pilar calidad de vida: seguridad sobresale, ambiente sigue débil

El componente de calidad de vida alcanzó 63,19 puntos y mantuvo resultados sólidos en seguridad ciudadana.

Indicadores de calidad de vida

Robos y asaltos por 10.000 habitantes: 96,25

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes: 94,97

Habitantes por Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis): 51,81

Esperanza de vida: 61,86

Mitigación y prevención ambiental municipal: 11,07

En el caso del ICC, las puntuaciones elevadas en homicidios y robos representan menores niveles de violencia. Por ello, Grecia aparece entre los cantones con mejores indicadores relativos de seguridad dentro de la provincia de Alajuela.

Con base en datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cantón tuvo cuatro homicidios en todo 2024.

Además, Grecia no registró homicidios durante los primeros cinco meses de 2025, aunque el robo de vehículos continuó siendo uno de los delitos más frecuentes.

El principal rezago del pilar continúa siendo la mitigación ambiental municipal. El indicador obtuvo apenas 11,07 puntos, una de las puntuaciones más bajas de toda la evaluación cantonal.

Ese resultado adquiere mayor relevancia ante el aumento sostenido de construcciones, parques industriales y expansión urbana.